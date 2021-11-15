指揮中心宣布自12月14日至明年2月14日期間，從國外返國民眾於前10天需要入住防疫旅館或集中檢疫所，期滿篩檢陰性後4天居家檢疫。市議員陳廷秀今天質詢說，他接獲許多想返鄉家人訂不到房的陳情案件，市府是否有相關配套措施？觀旅局強調，市府積極研擬因應措施。

陳廷秀指出，為因應明年春節返鄉人潮，中央政策一變再變，從14天到「10＋4」，再到「7＋7」，雖然其目的是為了讓返鄉國人可以找到適當的防疫旅館，但執行上造成防疫旅館業者很大的困擾，防疫旅館的房間本來就不夠用，現在要再做調整、轉換，讓業者非常困惑。

陳廷秀說，近日接到許多案件陳情，返鄉家人訂不到房，訂不到房就登不了機，難道沒有更適合的變通配套？觀旅局應積極媒合台中市旅館業加入居家檢疫替代所，並研議開放集中檢疫所提供民眾自費入住，研議明年初海外國人返台過春節，同住家人不受1人1室限制，或不必強制入住防疫旅館改為在家檢疫，讓鄉親順利返鄉過年。

觀旅局指出，截至今年11月11日止，台中市居家檢疫替代所（防疫旅館）有41家，可收住房間數2634間，經調查農曆春節前訂房狀況，自今年12月25日至明年1月18日已近滿房。將持續積極媒合旅館成立居家檢疫替代所，目前有4家申請中，預估可再增加近300房。

觀旅局表示，另中央指揮中心公布檢疫7＋7方案，目前台中市各居家檢疫替代所正在調查盤點已訂房者符合方案縮短住宿天數，調整可售出房間數，提供其他檢疫者訂房。