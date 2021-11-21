台北市6處公園日前試辦3分鐘換人玩的「盪鞦韆計時器」，但北市議員黃郁芬質疑，全北市平均1665人要搶1個鞦韆，文山區最慘3984人才有1座鞦韆，她怒批加裝計時器治標不治本，各行政區應以每千名小朋友有1座鞦韆為目標，從根本解決供需不平衡問題。

對此，公園處表示，計時器試辦活動已結束，由於正反意見都有，將邀集專家、地方人士舉辦座談會，再以多數人意見為依歸，研議最適合兒童的方案。

公園處坦言，鞦韆所須的安全距離比其他遊具都大，許多公園腹地難以符合設置標準，且鞦韆設置必須考量地方需求、腹地及遊具規範，舉凡學校、機關權管範圍都可能是設置地點，不一定要設在公園，此案仍需全市盤點進行跨局處整合。

據統計，2021年全北市平均僅有7.2％的公園設有鞦韆，各行政區還有分布不均問題，如大安、中正區有16％的公園有鞦韆，但士林、北投區的比例卻低於平均，士林僅6.7％、北投則以3％敬陪末座。

黃郁芬指出，若以3歲到12歲的小朋友做為鞦韆使用者來計算，全北市平均1665人要搶1座鞦韆，南港區最優，每703人就有1座，但士林、北投數量翻倍，分別為1325人與1869人，文山區最慘，3984人中才有1座鞦韆可以玩。

黃郁芬直言，現行加裝計時器是治標不治本的解方，只有盤點公園鞦韆數、於合適公園增設鞦韆，才能解決根本供需不平衡的問題，她建議公園處應以各行政區每1000名小朋友有1座鞦韆為目標，於1個月內提出具體設置規畫，再於2022年中完成增設，讓鞦韆可以走入社區公園。