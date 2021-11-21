教育部近日公告，經教育部核發聘僱許可的外籍教育人員及其眷屬，自17日起可申請來台，不過負責的學校不要安排這些人於12月14日至明年2月14日入境，以避開國人春節返國的檢疫需求；他們如有不可抗力因素要在這段時間入境，需專案申請，教育部將報請指揮中心視當時檢疫量能進行准駁。

教育部之前已開放大專院校玉山學者、科技部哥倫布和愛因斯坦學者、推動雙語國家相關計畫的教師與學者、經政府核可的外籍教師和研究人員及他們的家屬入境，但高中職以下外籍教師及其眷屬則未開放。

因應雙語國家政策，高中職以下學校聘請了不少外籍教師，但學期過了一大半，他們及其眷屬卻依然不能入台，影響到學校教學。教育部在17日公告，110學年高級中等以下學校（含外僑學校及非學校型態實驗教育機構等）所聘且報經教育部核發聘僱許可的外籍教育人員及其眷屬，可專案申請入境來台，但僅限從桃園國際機場入境。

外籍教育人員及其眷屬要入境台灣，負責學校需要在他們來台之日前15個工作天向教育部國教署提出申請。教育部說，審酌外籍教育人員及其眷屬來台須完成14天居家檢疫，這次提供入住地點包含防疫旅館或集中檢疫所。

教育部表示，因集中檢疫所床位有限，為避免資源浪費，嚴禁未預訂航班者先行登記床位後放棄，倘有類似情形經查獲者，將停權地方政府或教育部主管學校申請外籍教育人員其其眷屬入境1個月。

教育部指出，為因應明年農曆春節假期大量返國人潮入境檢疫需求，學校不要安排外籍教育人員及其眷屬在12月14日至明年2月14日入境，如有不可抗力因素需要在這段時間進來，必須經過專案許可。110年學年第2學期擬入境的外籍教育人員及其眷屬，學校依此模式提出申請，但他們明年2月14日後才能入境。