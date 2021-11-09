外電引述知情人士指出，百勝中國、菲律賓連鎖快餐店快樂蜂（Jollibee），以及Burger King母公司Restaurant Brands International（RBI）等，傳出有意競購大陸健康食品和烘焙連鎖品牌沃歌斯（Wagas）。

消息稱，沃歌斯還吸引私募股權公司的興趣。據悉，沃歌斯尋求8億至10億美元甚至更高的估值，交易最快可望在年內出現，目標在2022年完成交易。

沃歌斯於1999年在上海成立，初期只是咖啡館的規模，後來在大陸各地擴張，目前有超160家門市，遍布北京、上海、杭州、重慶等11座城市。其銷售的輕食包括動力沙拉、義大利麵、三明治、果汁和咖啡。今年銷售額預計將接近人民幣12億元。

上個月外媒也曾報導沃歌斯計畫出售的消息，但隨後沃歌斯官方表示該消息不屬實。

目前快樂蜂、百勝中國和沃歌斯並未對最新併購傳聞發表評論。