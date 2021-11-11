台北市議員游淑慧。（資料照/鄧博仁攝）

網路社交平台昨(10日)流傳一則衛福部長陳時中未配戴口罩K歌暢飲的影片，質疑恐違反防疫相關規定，但陳昨深夜回應，該影片為去年6月15日，在公務行程結束後臨時應朋友之邀，並非在三級警戒期間。國民黨台北市議員游淑慧今(11日)在臉書表示，防疫指揮官的「暢飲嗨歌」畫面讓人震驚，而衛福部與陳時中的回應「是不是屬實？還會不會有影片Part2？部長最好誠實點！」

游淑慧今清晨近5時許在臉書寫下，「這段影片中的部長，看起來超嗨、也有點醉...只到半個小時就能這樣『極速嗨』，實在才幹過人。即便影片時間點真的是去年6月15日，陳部長自己還是違反了自己的防疫規定。」她並列出去年6月7日起擴大鬆綁生活防疫規範，其中餐廳用餐防疫措施如下：「每桌至多8人，並採取下列至少1項措施，例如座位隔板區隔、餐點加蓋、公筷母匙/專人分菜、個人餐。」

游淑慧進一步說，更重要的是不管是否防疫時期，陳時中是公務員、官員，官員和企業界飲酒作樂、接受招待、現場更疑似有女陪侍，有沒有違反「公務員廉政倫理規範」？不是簡單一句朋友邀約就能解釋，喜歡政風調查別人的陳時中，這次要不要啟動政風調查？很好奇接下來，還有無Part2影片。

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