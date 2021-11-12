大陸外交部今天（12日）舉行例行記者會，有記者提問： 10日，「經濟學人」智庫發布報告稱，截至10月末，全球已接種逾70億劑疫苗，受中國疫苗帶動，智利、柬埔寨接種率已達79％、77％，高於美歐等發達國家。中方對此有何評論？

對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，在推動疫苗公平可及方面，世界見證了中國倡議、中國行動。大陸國家主席習近平率先提出將疫苗作為全球公共產品的宣示。在不久前召開的二十國集團領導人羅馬峰會上，習近平主席又鄭重提出包括6方面主要舉措在內的全球疫苗合作行動倡議。

汪文斌說，中國克服自身人口基數巨大、疫苗供應緊張的現實困難，迄今已向世界110多個國家和國際組織提供了超過17億劑的疫苗，2021年全年將努力對外提供20億劑。中國已向「新冠疫苗實施計劃」供應超過了7000萬劑疫苗，並捐贈1億美元，還同30多個國家發起了「一帶一路」疫苗合作夥伴關係倡議，同19個發展中國家開展疫苗聯合生產。目前，中國已成為世界上對外提供新冠疫苗最多的國家，發展中國家迄今獲得的疫苗大多數來自中國。

汪文斌表示，下一步，中國將繼續秉持人類衛生健康共同體的理念，通過包括無償援助在內的多種方式向發展中國家提供更多疫苗，為實現疫苗公平可及、早日徹底戰勝疫情作出更大的中國貢獻。