白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）周三（17日）表示，美國計劃砸下數十億美元資金以協助擴大新冠疫苗產能，希望每年額外提供10億劑疫苗。

外界近日持續施壓美國，希望拜登政府能夠增加窮國的疫苗供應量。齊安茲表示，美國政府準備提供更多幫助給mRNA新冠疫苗製造商，包括設施、裝備、人手與訓練等，希望擴大疫苗產能。

製造mRNA新冠疫苗的藥廠僅有兩家，也就是輝瑞與莫德納。但齊安茲表示，這些公司的承包商也在他們的協助名單裡。