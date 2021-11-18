美國擬投資數十億美元 擴大新冠疫苗產能 08:582021/11/18 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）周三（17日）表示，美國計劃砸下數十億美元資金以協助擴大新冠疫苗產能，希望每年額外提供10億劑疫苗。 外界近日持續施壓美國，希望拜登政府能夠增加窮國的疫苗供應量。齊安茲表示，美國政府準備提供更多幫助給mRNA新冠疫苗製造商，包括設施、裝備、人手與訓練等，希望擴大疫苗產能。 製造mRNA新冠疫苗的藥廠僅有兩家，也就是輝瑞與莫德納。但齊安茲表示，這些公司的承包商也在他們的協助名單裡。 穩定油價抑通膨 傳美要求中國 釋放石油儲備 學者觀點－大陸剪刀差擴大 恐危及經濟前景 #新冠疫苗 #美國 #產能 #數十億 #齊安茲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澳洲推動量子技術 防中國威脅 04:102021/11/18 全球財經 最新疫苗保護力數據出爐 醫：這廠牌打完4個月變負數 08:412021/11/18 生活 前進荷蘭 接軌歐洲商機 04:102021/11/18 產業特刊 葉倫敲警鐘 美債恐在12月中違約 04:102021/11/18 全球財經 第三代半導體來電 漢磊沾光 04:102021/11/18 證券．權證 操盤心法－Q3財報優預期 作帳行情提前啟動 04:102021/11/18 證券．權證 匯率期貨趨勢專欄－美元指數 持續走揚 04:102021/11/18 證券．權證 拜登：美國不鼓勵台灣獨立 對台政策沒有改變 04:102021/11/18 焦點要聞 白宮：美中將就軍備管制進行談話 但非正式會談 05:502021/11/18 國際 華爾街賺翻 今年分紅看增兩成 04:102021/11/18 全球財經 大連現超級傳播者 北京防疫再升級 04:102021/11/18 產業財經 財經熱門新聞 華南「7姬脫光辣桌曆」瘋傳 金管會回應了 - 要聞 逼死OPEC！外媒爆拜習串通1驚天陰謀 油價恐大爆崩 - 要聞 台幣兌歐元20年高 兌日圓更改寫23年紀錄 - 財經要聞 - 工商時報 俄國沒有先進晶片 竟能製造驚人武器？原因令人意外 - 要聞 台積電工程師哀號45歲退休難 過來人曝做到一件事有機會 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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