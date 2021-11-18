台北市長柯文哲。（摘自北市議會議場轉播）

台北市議員王鴻薇18日質詢，若施打高端民眾因出國加打2劑國際疫苗，身體狀況卻不幸出狀況，台北市是否會替市民代位求償。台北市長柯文哲僅說法律問題他不曉得，北市法務局長袁秀慧則說，目前看來沒有代位空間，但政府有藥害救濟可申請，未來很願意為市民提供諮詢。

柯文哲今赴北市議會答詢，王鴻薇詢問，很多民眾捐出愛國手臂接種高端疫苗，中央流行疫情指揮中心卻說後果自負，接種疫苗與否還推給第一線醫護決定，不少民眾認為施打後若身體出狀況，應該要去告國賠，她想問北市若發生這種事，市府是否會為市民代位求償。柯文哲對此表示，這法律問題他不曉得，應該中央政府自己要處理，隨即請法務局上台救援。

法務局長袁秀慧補充表示，代位求償必須先有「給付」，市府在取得權利後才有代位可能，這議題可以研議一下，但法律上看來沒有代位空間，因為市府不會先給付給民眾。中央也會有藥害救濟，有成立就要給，概念和國賠不一樣，但只要打疫苗就有救濟程序，未來市民若需要諮詢會全力協助。

王鴻薇批評，北市昨天自己發生打錯疫苗事件，將流感疫苗打成莫德納疫苗，她想問有沒有懲處或因應措施。衛生局長黃世傑則說，之前在中南部都有發生過打錯疫苗的事，調查後現在做行政陳述，應該會做懲處，王也虧「不要再打錯疫苗了啦」 。