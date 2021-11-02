年底將舉行四大公投，民進黨遭質疑把反萊豬與反美豬畫上等號，甚至扣上反美帽子，行政院長蘇貞昌2日聲稱禁萊豬無法參加CPTPP。台北市長柯文哲炮轟把反萊豬和反美豬混在一起，甚至變反美，這就是政治操作，民進黨與其花5000萬下鄉宣傳，不如靜下心來解決問題，他還提到想進入CPTPP，還要解決福島核食問題。

民進黨遭外界認為把反萊豬與反美豬畫上等號，甚至扣上反美帽子，蘇貞昌還說禁萊豬怎麼參加CPTPP。柯文哲今早宣布「台北購起來」活動開跑時表示，萊豬跟美豬不一樣，已經講過太多遍，政治上就是這樣，民進黨與其花5000多萬搞下鄉宣傳公投，不如靜下心來把一些該解決的問題解決，台灣能源問題還是要解決。

柯文哲指出，美豬跟萊豬不一樣，「廢話，本來就不一樣」，為什麼把反萊豬和反美豬混在一起，甚至說變反美，這就是政治操作。

柯文哲還說，想進入CPTPP，日本政府高層當面跟他說過，台灣要進CPTPP，福島核食還是要拿出來討論，很多東西不要政治上一時這樣運用，現在講說不吃萊豬就不能進CPTPP，日本政府好幾年前就跟他說，「福島食品不解決我們怎麼幫助你」，還有很多問題要面對。