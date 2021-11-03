年底舉行的4大公投即將登場，國民黨副祕書長羅智強和前國民黨文傳會副主委鄭照新，日前展開夜宿凱道49天行動，昨(2日)為第4晚行動，他今(3日)凌晨2時許在臉書PO文指出，由於前3夜幾乎也沒什麼睡，翻來覆去才能勉勉強強的睡個1、2個小時，於是昨晚乾脆就靜靜地在馬路邊的「室外辦公室」寫新書。此舉曝光後，已有超過1.7萬名網友按讚，不少人都提醒「路很長，很艱辛，千萬保重」。

羅智強在臉書寫下，昨天是夜宿的第4夜，由於前3夜幾乎也沒什麼睡，通常在帳篷裡翻來覆去到2、3點，才能勉勉強強的睡個1、2個小時，所以把心一橫在和立委陳玉珍直播夜話後，就靜靜地在馬路邊的「室外辦公室」寫新書《公投叛徒民進黨》，寫到快凌晨1點終於完成了新書的第一章。他並附上一張坐在電腦前、專注寫書的照片。

不過，羅智強也說，自己並不孤單，現場還是有一些民眾陪他熬夜寫書，線上也有幾百位網友就靜靜的看他寫作，讓他感到很特別。他也預告書寫完後會以電子書的形式趕在1218投票日前出版。

此文曝光後，引發不少網友討論，有人留言表示，「注意健康，累垮了就失去前進的本錢」、「這個背影，也給了我力量」、「一定要睡好，否則免疫力會下降，抵抗力變弱，就不是好玩的了」、「敬佩您為了台灣的堅持精神，但身體健康最重要」、「真是令人佩服感動的實踐者」。