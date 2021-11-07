國民黨副秘書長羅智強夜宿全台宣講公投，6日晚間首站來到高雄，在國民黨高雄黨部舉辦「高雄民主夜談」，入夜直接睡在騎樓。有國民黨「最美發言人」之稱的李明璇，當日深夜在忙完事情後，現身市黨部帶宵夜探班，並感嘆公投要通過，至少需要500萬張同意票，門檻真的很高，她希望大家能在12月18日這天，勇敢出來「投下同意票」。

羅智強6日晚間夜宿在國民黨高雄市黨部騎樓，7日一早要到左營升旗。（圖/袁庭堯攝）

前國民黨文傳會副主委鄭照新、高雄市議員李雅芬、陳若翠、邱于軒、黃紹庭，挺韓醫師黃義霖等人也都出席。

羅智強表示，曾在高雄唸書、生活8年，人生第一次參選就在三民區。全台大夜宿從凱道開始，已經夜宿一個禮拜，巡迴首站就從高雄開始。

國民黨副秘書長、台北市議員 羅智強。(圖/翻攝自李明璇臉書影片)

「民進黨不怕國民黨，但怕民意！」羅智強說，當年高雄市長補選失利後，他當面向江啓臣建議，重振藍營氣勢，就從公投重新出發，拚公投綁大選連署。此次公投如同國民黨呵護的小嬰兒，其中兩項就是國民黨催生的。如今公投綁大選、反萊豬、珍愛藻礁也都是民進黨催生的公投，如今卻背棄民意。此次公投，要讓民進黨看見當年夜宿凱道、拚公投的初衷。

出身高雄的李明璇7日凌晨則在臉書發文表示，她很感謝羅智強來到高雄，還是搭帳篷睡在高雄的街頭，露宿街頭真的非常辛苦，睡在地板上隔天醒來肯定腰痠背痛，而且高雄又熱、蚊子又多…..沒有堅強的決心，哪裡受得了。

對於羅智強還要總共持續40多天，李明璇感嘆，這次活動是夜宿不是絕食，她也帶了幾碗粥，希望羅智強能夠有體力繼續堅持下去，她說，雖然自己現在有著八個月的孕肚，不太方便陪同夜宿，甚至是所有人都不准她這麼做。羅智強還認真對她說：他擔不起這個風險，「請我陪到這裡就好，要我一定要回家」。

但是，李明璇說，自己也想用自己能力所及的方式參與公投宣講、夜話直播，表達對羅智強的支持、表達對1218公投堅定的意志！公投是決定人民未來生活的關鍵方式。而且公投要通過，至少需要500萬張同意票，門檻很高，真的很難不容易。她無奈地說，國民黨的能力很有限，需要靠大家口耳相傳、靠所有人記住12/18這天，一起出來投下同意票。