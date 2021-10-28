截至本(110)年10月27日止，全國已接種約2363.7萬人次。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(28)日表示，截至本(110)年10月27日止，我國COVID-19疫苗第一劑接種人口涵蓋率已達70.01%、第二劑已達30.87%，劑次人口比100.88(劑/每百人)，全國已接種約2363.7萬人次，提前達成接種目標。

指揮中心說明，我國參照「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)」專家委員建議訂定COVID-19疫苗接種政策，自本年3月22日起陸續開打，提供醫事人員、防疫人員、維持治安等社會機能人員、以及維持機構及社福照護系統運作等對象接種COVID-19疫苗，後續亦開放75歲以上長者接種，納入孕婦及關鍵基礎設施等對象且逐續開放65歲以上至第10類對象(50至64歲)；並自本年6月7日起，推動COVID-19疫苗大規模接種作業提供民眾免費施打COVID-19疫苗。

指揮中心進一步說明，隨著國內自行採購COVID-19疫苗逐續到位，以及其他國家與國內企業陸續捐贈COVID-19疫苗，持續推動接種作業，逐步開放全民接種，目前國內COVID-19疫苗各類風險對象醫事人員、防疫人員之兩劑接種完成率已超過85%，65歲以上長者第一劑接種涵蓋率超過78%、第二劑接種完成率亦超過67%，機構及社福照護系統運作等對象第二劑接種完成率亦達56%。

指揮中心表示，在中央及地方政府努力下，於本年10月底前提前達成第一劑接種涵蓋率70%、第二劑接種率達30%之目標，指揮中心誠摯感謝全國COVID-19疫苗接種醫護及工作人員的辛勞與付出，亦感謝國人依序配合接種。指揮中心將持續以達成國人群體免疫為目標，以利後續滾動調整防疫政策放寬機制，逐步恢復社會之正常運作。

除此之外，位於第一線的防疫人員疫苗接種率也破9成，陳時中說，第一類的醫事人員，第二類的中央及地方防疫人員，以及第三類高風險第一線工作人員的第一劑接種率都破9成，第二劑除前兩類破8成5，第三類也有7成8的水準，唯一要加強的是第五類的長照機構內住宿人員。

目前第五類的長照機構等人員，包含被照顧者、洗腎患者與工作人員，目前第一劑接種率僅7成12，第二劑甚至不到6成，陳時中坦言這部分還有努力空間，畢竟這類族群也屬高風險人員，「希望能盡速把數字打高來。」

至於第七類的維持社會穩定必要工作者，則因第一劑為造冊接種，第二劑回歸公費疫苗預約平台，因此產生數據上的巨大落差，目前第一劑接種比例高達９成４５，但第二劑仍不到４成。陳時中指出，疫苗接種只要達一定比例，社會就會比較安全，但目前整體防疫上，仍然維持不降級的政策。