民眾黨立委賴香伶今在立法院指出，負責疫苗預約系統的關貿公司又出包了！有民眾已經打完兩劑疫苗，結果昨天又收到可以預約打疫苗的簡訊，而關貿公司三波簡訊，預估共48萬人收到錯誤簡訊，希望衛福部可以檢討。

民眾黨立委賴香伶今天在立法院「社會福利及衛生環境委員會 」詢答時指出，昨天下午3時32分有民眾收到簡訊通知，說可以在下午3點至今上午12點去預約接種疫苗，但該民眾早就已經打完兩劑疫苗，如今收到通知是可以預約第三劑嗎？讓他有點疑惑，因此最後沒有理會；到了晚間7點多又收到一封內容都是亂碼的簡訊，8點多再接到第三封簡訊，上面寫道「您已預約第12期疫苗，請勿再預約前往接種」。

據了解，關貿公司發出3封簡訊，每波16萬人，共48萬人收到錯誤簡訊。賴香伶表示，如果發錯了應該是提醒說誤植，應該讓當事人知道說前封簡訊並非正確資訊，請勿上網預約；她怒批預約系統無論是身分確認、資訊公布等都有問題。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，過去有幾次情況不一定是關貿公司出問題，但這次亂碼簡訊確實是不應該發生，疾管署長莊人祥昨天也忙到半夜，他也承諾會和關貿公司做檢討，避免類似情形再發生。