國內第14期開放3種疫苗預約，包括AZ第1、2劑，莫德納第1、2劑劑及BNT第2劑，預計423萬人符合資格，將在11月11日開放預約。其中莫德納第1劑是從今年8月第5期以來，睽違3個月再度開放，且18歲以上都可施打，共79.6萬人符合預約資格。

近期莫德納疫苗到貨量充足，第14期開放18歲以上全年齡可打第1劑，而第2劑則開放10月16日前已接種第1劑者，滿4周即可施打。指揮中心統計，莫德納第1劑共有79.6萬人符合資格，其中有43.3萬名「鐵粉」，而莫德納第2劑約56.9萬人符合資格。

終於等到莫德納第1劑開放，但未來是否可以準時在4周後就打到第2劑？指揮中心指揮官陳時中表示，盡量看到貨情況安排，讓民眾在4到8周能打得到。

AZ部分，第14期開放第1、2劑預約接種，第1劑對象為18歲以上民眾，共有4.5萬人單選，以及36.3萬人同時選擇AZ及莫德納，而第2劑開放9月18日前已接種者，共有183萬人符合資格。

而BNT第2劑部分，本期開放10月16日前已接種者，但僅限18歲以上，約99萬人符合資格。至於青少年第2劑何時開放？陳時中表示，專家會議都還會在開，不過都會稍微晚一點。