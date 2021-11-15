台中市勞工局去年共受理3738件勞資爭議調解案，申請總人數4942人，調解成功率55.89％以上，成功為1656名勞工爭取和解金額超過1億5100萬元；今年截至10月底共受理2738件，申請調解總人數3299人，調解成功率達57.43％以上，成功為979名勞工爭取和解金額超過1億648萬元。

勞工局今年自新冠肺炎三級警戒迄今，受理事業單位因營運不佳實施大量解僱通報計有34家，解僱勞工666人，其中，以住宿及餐飲業為大宗，主要解僱原因為歇業及虧損。

台中市府勞工局為廣納勞資爭議調解相關建議，邀請勞資爭議調解人及中介團體辦理2場次勞資爭議調解業務諮詢會議，15日舉辦第二場次活動，透過座談方式聽取各方建言，勞工局長張大春表示，盼藉由活動提升台中市勞資爭議調解成功率，維護勞資權益。

張大春表示，感謝調解委員與中介團體無私奉獻參與調解工作，讓爭議中勞資雙方以經濟、省時的方式化解糾紛並取得共識，減少向法院訴訟的資源浪費。

張大春指出，與會人的建議包含持續辦理勞資爭議調解人(委員)研習提升專業知能、積極推動仲裁業務減少後續訴訟、優化調解環境提升成功率等，市府將納入勞工局調解業務精進作為的參考，共同維護勞資雙方權益。

勞資爭議調解案件類型以工資爭議占最多，給付資遣費爭議次之，尤其，受理新冠肺炎疫情影響衍生的勞資爭議案件計有52件(申請人數88人)，調解成功率達52.17％，為勞工爭取和解金額99萬7938元，但仍有將近47.83％案件，因公司經營困難致無力給付，以致調解不成立。

對於調解不成立的案件，勞工局亦提供免費義務律師勞動法律諮詢、勞工權益基金涉訟補助等多元管道，協助勞工後續可能進入的勞動事件調解及訴訟程序輔導。

市府除督促事業單位依規定進行勞資協商外，若遇有爭議，則啟動重大勞資爭議通報協處機制，與勞保局、就業服務中心等外部單位組成團隊，於調解現場說明失業給付、職業訓練、就業服務、歇業事實認定等勞動法令相關規定，亦提供勞動法令諮詢、職涯規劃服務等資訊協助被解僱勞工。

張大春強調，為勞工服務是勞工局首要責任，訴訟過程耗費雙方時間、精力，敗訴方還得負擔訴訟費用，勞工局提倡以調解代替訴訟，由公正的第三方調解人進行調解，除提供整合性資源促使勞資爭議案件即時有效獲得解決，並持續辦理調解人訓練，提升勞資爭議調解成功率，保障勞資雙方權益，促進勞資和諧。