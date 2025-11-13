台中市警局一分局繼中派出所警員陳學豐，於日前下午2時許，擔服備勤勤務期間，接獲兩名外籍旅客到所報案。報案人為英國籍男子（32歲），表示於前一天晚間，在台中市南屯區酒吧飲酒狂歡後，搭乘計程車返回中區成功路一帶飯店，隔天清醒時驚覺錢包疑似遺落於車內，因內有重要證件與財物，才會焦急向警方求助。

陳員了解情況後，立即調閱周邊監視器畫面，比對車輛動向與特徵，迅速掌握計程車車號，並成功聯繫上司機，順利取回遺失錢包，讓旅客放下心中大石，頻頻道謝。

途中，該名英籍男子分享，自己近期事業陷入低潮，安排一週臺灣旅程以放鬆心情，並於南屯酒吧巧遇同行的哈薩克籍女子，兩人一拍即合展開浪漫之旅。未料一時疏忽差點毀了行程，所幸警方主動熱心協助，令他對臺灣警方的效率與友善印象深刻，直呼「臺灣真是個令人難忘的地方」。

第一分局呼籲，民眾外出搭乘計程車上下車時，務必注意隨身財物，避免因一時疏忽造成損失；若能隨手記下車牌號碼，亦可提升尋回機會，確保自身及財物安全無虞。