全球邊境陸續開放，卻也設下疫苗接種限制，指揮中心日前宣布打高端者若有緊急出國需求，可加打2劑國際認證疫苗。國民黨立委賴士葆轟，蔡政府對不起這些打高端的民眾，但專制獨裁的政府，疫情破口死了800多人都不需要負責，讓高端族多打兩針又算得了什麼。

賴士葆指出，蔡英文和賴清德把手臂獻給高端，鼓勵大家打高端疫苗，現在國際上幾乎普遍不認可高端疫苗，於是當初響應打高端展現愛國意識的民眾，如要出國必須重新施打兩針國際認可的疫苗，多打一針就多一次的風險。

他表示，陳時中唯一不變的就是他的說詞一直在變，例如3＋11的決策過程。之前，美國公佈入境要施打國際認證的疫苗，高端不在名單內，陳時中霸氣的說世界又不是只有美國。目前全世界只有三兩個國家認可高端疫苗，民眾打高端出不了國。

賴士葆認為，過去陳時中說混打要有科學證據，現在，指揮中心幾個專家只有口頭討論就開放混打，沒有有任何臨床試驗證實高端與其他廠牌疫苗混打的安全性與有效性，指揮中心要民眾自行評估風險。

他痛批，蔡政府官員一路用政治力替高端背書，高端相關爭議罄竹難書，蔡政府執政以來，一直讓意識形態主導政策，然而把科學實驗的疫苗宣導成為打高端就是愛國，其實太大膽，因為這是關乎生命安危的疫苗，政府大力背書真的很危險，卻是要民眾自負風險。

賴士葆直言，蔡政府誤判高端會飛天，如今要出國的民眾，打過兩劑高端，必須再重新打兩劑其他的疫苗。民眾誤信政府強力背書的疫苗，最後卻自誤了。蔡政府其實很對不起這些打高端的民眾，但是專制獨裁的政府，疫情破口死了8百多人都不需要負責，讓高端族多打兩針又算得了什麼。