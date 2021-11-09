中央流行疫情指揮中心公布第14輪新冠疫苗預約及接種時程。（中央流行疫情指揮中心提供／馮惠宜台中傳真）

中央流行疫情指揮中心9日公布第14輪新冠疫苗預約及接種時程，將提供莫德納一二劑、AZ一二劑和BNT第二劑接種，接種時間為11月13日至24日，預約時間則自11日10時至12日中午12時；唯預約首日值電商1111大檔期，為防網路塞車或操作不順，台中市衛生局已規劃雙軌作業，除平台預約接種外，開放民眾可自行至合約院所預約接種。

依據中央規劃，第14期提供AZ、莫德納疫苗第一劑給18歲以上民眾接種，另AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8周以上、莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4周以上、與BNT疫苗已接種第一劑間隔滿4周以上則可接種第二劑；接種日期規劃13日到24日；民眾上1922平台預約採分流，AZ疫苗自11日上午10時至12日中午12時。而莫德納、BNT疫苗則是從11日下午2時至12日中午12時。

台中市衛生局規劃分流施打，合約醫院負責BNT一、二劑，合約診所則前6天打AZ一、二劑，後6日打莫德納一、二劑；衛生局建議符合接種資格民眾可先嘗試上1922預約網站預約，如網路操作不順，或未順利預約到，也開放民眾可自行至合約院所預約接種，目前也將規劃快打站施打，時間及疫苗類別預計10日就會出爐，屆時也提供已到現場且符合中央公告對象接種。