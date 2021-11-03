財政部表示，第3季小店家仍然受到新冠肺炎疫情影響，所以仍持續採行自動調減查定銷售額和營業稅額，稅收影響估有2.78億元，受惠店家46.8萬多家。

根據財政部規劃，第3季營業稅中7月央流行疫情指揮中心要求強制關閉營業以及娛樂業、教育業則100％減免，其他行業則是減半。

另外8、9月如果是指揮中心要求關閉者則是100％減免，人與人近距離接觸店家如美容業、美髮業減40％；另外餐飲與旅宿業減30％；其餘行業則是減10％。

調減的店家共計46.8萬家，稅收預估影響2.78億元。