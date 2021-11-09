在文化部支持下，政大今天宣布成立「全球傳播與創新科技碩士學位學程」，預計招收國際生與本地生共30人，明年2月首度開課，培養國際傳播人才。這個學程學生可在1年半畢業，其中包含海外2個月、國內4個月共半年的實習。

政大校長郭明政表示，這個學程每年要4000萬元經費，文化部負擔3000萬元、政大自籌1000萬元，文化部承諾至少支持4年。這這是一個多元、國際的學程，將顛覆台灣傳統的教學模式。

郭明政指出，全創碩學程集結政大各學院優秀師資，強調國際連結與在地素養，未來也將延攬2至4名國際師資及海內外業界名師，透過國內外學界與業界師資的新媒體創新與創意訓練，培養國際傳播人才。

全創碩學程主任徐美苓說，這個學程在每年春季班及秋季班各會招30個學生，一半是國際生、一半是本地生。其中，1／3學生可拿到每月2.5萬元的全額獎學金、1／3可拿到學雜費減免的獎學金，也就是2／3學生都有獎學金，他們可以專心讀書，不一定要去打工。

徐美苓進一步指出，全創碩學程與國際知名社群媒體與科技公司合作，學生可透過6個月的實習課程，深入參與及觀察學習，其中包括海外實習須至少2個月。同時，這個學程學生都可以獲得國內實習6萬元、海外實習12萬元的補助。

郭明政強調，這個學程培養國際傳播人才，期許他們畢業後，能夠讓台灣的文化與能量能被世界看到。這個學程畢業生的就業，在媒體、公部門、非營利組織甚或科技業等領域，譬如台積電等高科技公司，就需要中英文能力好的國際傳播人才。

政大全創碩學程採申請入學招生，明年春季班招收第一批學生，11月24日至12月2日受理網路報名，並於12月10日下午2時，將審核結果公告於政大招生專區網頁。報名詳情可上政大官網（https：／／reurl.cc／pxon4r）查詢。