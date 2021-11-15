根據資誠PwC會計師事務所統計，台灣約三成家族企業未來五年內面臨接班，為有效幫助台企完成接班任務，資誠15日攜手長庚大學宣布共同成立「長庚資誠企業永續學苑-千錘百鍊深度學習專班」，提供一年100個精選個案的高階課程，幫助企業培養接班人決策、創新和執行能力。

資誠依照2021全球暨台灣家族企業調查報告指出，我國約43％家族企業仍由一代持有股權，54％為二代持有；預計未來五年內，企一代持有主要股權者將下滑至5％，二代持有主要股權者提高至81％，也就是約三成家族企業將陸續接班。

為有效協助企業完成接班任務，資誠成立「長庚資誠企業永續學苑-千錘百鍊深度學習專班」，以國內夙負盛名的EMBA教授群協助接班人做個案教學。

「長庚資誠企業永續學苑-千錘百鍊深度學習專班」師資內容包括政治大學副校長司徒達賢、長庚大學校長／台灣大學副校長暨創台大EMBA及首任執行長湯明哲、政治大學EMBA第4任執行長于卓民、台大EMBA第3任執行長李存修、台大EMBA第5任執行長李吉仁、台大EMBA第2任及第7任執行長黃崇興、台大副校長暨管理學院院長郭瑞祥、台大會計系主任劉順仁、台大推廣教育學院院長暨EMBA第8及第9任執行長謝明慧。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，「長庚資誠企業永續學苑-千錘百鍊深度學習專班」和PwC的新策略「新方程（The New Equation）」不謀而合，在充滿不確定威脅的時代，企業要永續經營，必須重新檢視並定義企業的使命、願景與策略目標，且策略目標至少應包含八大面向，包括財務績效、風險與治理、創新能力與成長動能、人才與傳承、數位轉型、ESG議題與併購、策略聯盟與生態系、稅務治理等。

長庚大學校長湯明哲強調，光速時代經營環境千變萬化，隨時需要新的想法和判斷，理論無法滿足需求，正如AI的運用如何適應每個企業，這需要經營者的business sense。個案教學是最好培養分析個案方式。「長庚資誠企業永續學苑-千錘百鍊深度學習專班」透過上百個個案分析，協助企業決策者跳出理論的框架，磨亮自己的商業直覺，才有更多創新的可能。

資誠聯合會計師事務所品牌暨溝通部副總經理暨資誠新世代企業家聯誼會執行長程芝萱指出，「長庚資誠企業永續學苑-千錘百鍊深度學習專班」2022年一月以中文全個案方式開課，僅限50位學員，透過專案深度討論引導，讓企業接班人培養動態的決策能力和宏觀視野，更有助企業領導人培養新世代領導團隊，讓企業經營階層順利進行接班轉型。