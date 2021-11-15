神岡高工日前舉辦工科技藝友誼賽，為明年全國競賽做準備。(神岡高工提供)

神岡高工日前舉辦工科技藝友誼賽，為明年全國競賽做準備。(神岡高工提供)

神岡高工日前舉辦工科技藝友誼賽，為明年全國競賽做準備。(神岡高工提供)

全國高中工科技藝競賽11月底即將登場，台中市神岡高工機械科成立第二年，雖還沒有高三生可參賽，但仍積極辦理友誼賽。日前邀請台中高工等車床職類選手進行交流賽，提供場地與機器讓友校選手技術切磋，有助於提升神岡高工學生技能發展。

實習處主任林益瑋表示，雖然學校機械科今年尚無法參加工科技藝競賽，但已陸續展開技藝選手訓練，日前特地邀請台中高工、大甲高工、東勢高工與草屯商工車床職類選手進行交流賽，可以讓學校老師觀摩友校訓練老師如何培訓選手，也讓學生進場觀摩選手操作，營造競賽的氣氛，有助於神岡高工的選手培訓。

神岡、大雅、潭子地區為精密機械和工具機機械廠商匯集地，製造產業蓬勃發展，人才需求增加。為符應就近入學理念及培育機械專業人才，原為神岡國中於109學年度改制為「台中市立神岡工業高級中等學校」(簡稱神岡高工)，設有國中部與高中部。

神岡高工高中部設有機械科三班，其中一班為智慧機械契合式人才培育專班，前二年在學校學習專業知識與基礎技能，高三赴校外廠商實習，透過產學合作一同培育產業所需之人才。

神岡高工指出，學校培養實務人才為目標，同時兼顧學生升學需求，且積極與產業界建立產學攜手合作關係，讓學生可以赴業界參觀與實習，了解產業運作、精進專業技能；更注重學生具備良好態度、創新思維、團隊合作、表達能力及國際視野的陶養，期待結合學校、業界、大學資源讓學生獲得完整的技能與學歷。