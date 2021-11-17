全國高中農業類技藝競賽，16日在苗栗縣苗栗農工登場。（謝明俊攝）

全國高中農業類技藝競賽，16日在苗栗縣苗栗農工登場。（苗栗農工提供／謝明俊苗栗傳真）

全國高中農業類技藝競賽，16日在苗栗縣苗栗農工登場。（苗栗農工提供／謝明俊苗栗傳真）

全國高中農業類技藝競賽，16日在苗栗縣苗栗農工登場。（苗栗農工提供／謝明俊苗栗傳真）

2021年學年度全國高中農業類學生技藝競賽，16日起在苗栗縣苗栗農工熱鬧登場，這次賽程維期3天，來自全國30所農業學校及265位技藝選手，對「農場經營」、「園藝」、「造園景觀」、「森林」、「畜產保健」、「生物產業機電」、「農業機械」、「食品加工」、「食品檢驗分析」等九大競賽項目一較高下。

秋意漸濃，杭菊草莓撲鼻香，近日來訪客庄苗栗，在環市的綠色隧道上處處可見旗海飄揚的壯麗景象，旗幟上「精湛技藝超群倫、農業藍海我領航」為今年度全國高中農業類學生技藝競賽指引方向，期盼選手們能揚帆破浪，展現專業水準，為技職教育掌舵出航。

本屆賽事從16日至18日維期三日，由孕育無數農業人才的國立苗栗農工承辦，校長謝世宗率領優質團隊，秉持最高熱忱，提供溫馨又有溫度的服務，讓與會的貴賓、師長及選手們留下蔚藍美好的回憶。

本次競賽項目有「農場經營」、「園藝」、「造園景觀」、「森林」、「畜產保健」、「生物產業機電」、「農業機械」、「食品加工」、「食品檢驗分析」等九大職種，來自全國30所農業學校及265位技藝選手，各校菁英齊聚一堂較高下，切磋技藝、建立友誼，選手們盡情發揮並努力展現頂尖亮麗的學習成果，創造技藝發展的無限可能。

教育部潘文忠部長在本屆技藝競賽月的啟動記者會時曾說：「能夠在這個場合握得到台灣的金手，回家可以三天不用洗手呢！」凸顯精湛技藝至高榮譽，展現非凡技術水準。