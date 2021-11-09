工業電腦廠維田（6570）第3季獲利大爆發，稅後淨利3362.9萬元，季增40.27％、較去年同期成長4.1倍，EPS 1.12元，改寫單季新高紀錄，累計前3季EPS 2.44元，已較去年全年的1.14元倍增，第4季則可望維持高檔水準，全年獲利可望登峰。

受惠客戶遞延訂單發酵，並有轉單效應帶入大型專案，維田第3季營運動能跳高。不僅單季營收以2.4億元改寫歷史新高，且因產品組合優化、兩度漲價挹注，毛利率回升至35.06％，創近一年新高。營益率、淨利率同步向上，稅後淨利3362.9萬元，逼近去年獲利3429.3萬元，相當於一季就賺進相當於去年全年的獲利水平。

維田今年成功拿下歐美大型客戶專案，包括加油站等戶外應用的高階產品，以及工廠、船舶、食品加工等自動化領域設備，推升營運穩步向上，且下半年陸續有遞延訂單開始加入業績貢獻，帶動第3季獲利大幅跳高。

維田前3季稅後淨利7333.8萬元，年增1.18倍，EPS達2.44元，並超越2019年同期高峰2.04元。法人預期，維田第4季營收將維持高檔水準，獲利將明顯優於去年同期，成長幅度有機會優於第3季表現，保守預估全年EPS 3元起跳，改寫歷史新高。

展望後市，維田在手客戶皆為長期合作性質，平均產品供貨週期約3～5年，且多數新增專案出貨都在初期階段，有助業績維持基本成長動能，另公司規劃深化智慧製造領域布局，Panel PC、BOX PC為兩大主力產品，加上目前料源相對足夠，缺料問題有望逐步緩解，預期2022年營收、獲利皆有雙位數成長空間。