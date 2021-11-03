高市府衛生局3日宣布新創舉，將捷運左營站及中央公園站納入第13期疫苗的接種場所，此舉也是全國先例，希望讓高雄的通勤族可以享有便捷的接種服務。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府衛生局在第12期疫苗接種時，租借高雄林皇宮婚宴會館作為施打站，引發熱烈討論，衛生局3日又宣布新創舉，將捷運左營站及中央公園站納入第13期疫苗的接種場所，此舉也是全國先例，希望讓高雄的通勤族可以享有便捷的接種服務。

高市府衛生局表示，配合「COVID-19公費疫苗預約平台」第13期接種時程，將提供BNT疫苗與AZ疫苗接種服務，也特別安排在高雄捷運左營站(紅線R16)及中央公園站(紅線R9)設置COVID-19疫苗接種站，方便通勤民眾到站接種。

衛生局指出，符合資格者可於11月4日中午12時前至「COVID-19公費疫苗預約平台」完成預約接種。岡山、橋頭、楠梓、左營、三民及新興區等有意願在捷運站施打疫苗的市民可預約左營站B1(近1號出口驗票匣門旁)接種，而小港、前鎮、新興、前金、三民等民眾則可預約到中央公園站1號出口接種。

高雄市長陳其邁強調，目前重要的防疫政策就是儘快提升疫苗涵蓋率，營造群體免疫效應，這也是在對抗COVID-19戰役中的致勝關鍵。他也呼籲民眾完成疫苗接種後，仍應遵守防疫新生活原則，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離，以降低感染風險。