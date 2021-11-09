綠議員爆「北捷東環段與基捷雷同」批柯搏聲量 柯P酸：林右昌比較需要

台北市長柯文哲多次砲轟基隆捷運是騙局，民進黨台北市議員江志銘9日發現，台北捷運環狀線東環段和基捷也有多處相同，包含路線修改、經費追加等，質疑柯開砲僅為賺聲量。柯對此回應，至少東環段規畫時大家認為是對，反觀基捷計畫一開始就認為是假的，他還加碼揶揄，現在需要搏聲量是基隆市長林右昌而非他。

柯文哲今赴北市議會進行市政總質詢，江志銘批評，柯文哲曾批基隆捷運由輕軌變成捷運是幹話，路線改來改去僅為炒地皮，但他反問，東環段也是輕軌變捷運，2016年時還是內湖信義輕軌，2年後卻改成東側南北向捷運，路線也非一開始就定案，提出甲、乙案，等到行政院認定後才確定走瑞光路，若依柯的邏輯，東環段恐也是炒地皮。

江進一步指出，柯質疑基隆捷運沒進基隆，經費還從80億增為430億，但基捷共13站，其中6站都在基市境內，只是沒通過基隆火車站，反觀台北捷運許多條線都沒行經台北火車站，難道也不能稱為台北捷運嗎，且原核定的80億是要蓋輕軌，430億則是拿去蓋捷運，拿兩者相比根本惡意誤導。

江志銘怒批，這些理由說難聽點就是博聲量，柯批評基捷的每個理由，捷運東環段也都具備，難道它也是場騙局？近期柯又砲轟基捷分階段推動，但捷運路線分階段建設天經地義，北捷板南線也如此，且基隆捷運推動北市都有參與，倘若基捷是騙局，柯就是這場騙局的共犯。

柯文哲對此回應，捷運東環段並非起初就設定為輕軌，而是設定好幾個選項，反觀蔡英文2017年時在基隆承諾4年後會完工，沒達成即是跳票，且東環段路線有設定甲乙兩案，但基捷就是同個案子又換路線，這不對，他也認為目前核定的430億根本蓋不完。

柯還強調，他隨時歡迎交通部長王國材來拜訪，雖然東環段並非一開始就到位，但至少大家都認為是對的，在這前提下要修改都可以，但並非一開始就認為是假的。他還說，現在需要搏聲量是林右昌而非他本人，但可以確定是，八堵到基隆這段現階段是無解的。