3年前從事外送、便利商店兼職的詹姓男子，在設有禁止臨時停車的地方違規停放汽車，吳姓女子騎機車經過煞避不及，撞擊汽車車尾跌倒，她全身多處骨折受傷事後提告求償，一審判詹男須負70％過失責任，判賠29萬多元，二審改認定負60％責任判賠13萬多元定讞。

吳女提告主張，2018年2月4日晚間她騎機車從外側車道由西向東行經該處，因詹男在紅線停放汽車，她來不及閃避，機車前車頭撞擊上詹的車輛車尾，致她人車倒地，並受有右側股骨下端開放性股骨髁之髁上移位骨折、右側橈骨下端閉鎖性骨折、臉部損傷等。

吳女說，她到醫院就診花了4萬多元，去門診車資及救護車車資共數萬、手術看護費36萬元及精神慰撫金10萬元等，這些損失扣除已領汽車強制責任保險金8萬5284元後，詹男須賠償她92萬3447元。

詹男對於事故的事發過程及吳女傷害部分不爭執，但他說吳女也要負過失責任，況且額外支出費用部分，吳女只列消費額，未說明為何支出，且有顯示消費品項的發票有與車禍事故無關的消費，另精神慰撫金部分，應斟酌雙方身分資力與加害程度加以審酌。

士林地方法院一審認定，汽車停車時，在設有禁止臨時停車標誌、標線處所不得臨時停車，且本件詹男因涉犯過失傷害罪遭判刑2月定讞，他在禁止臨時停車之處所停放車輛，致使該車道行駛路線受有阻攔，以致吳女騎乘機車閃避不及而撞擊受傷，明顯有過失。

士林地院認為，案發當時天候雖雨，但夜間有照明，路面無缺陷及無障礙物，視距良好，並無不能注意之情事，且該路段屬直線道路，吳女疏未注意車前狀況，致撞擊詹的小客車，吳女也須負30％過失責任，判決詹男須賠償29萬3000元，詹男不服提上訴。

台灣高等法院二審依據台北市車輛行車事故鑑定委員會鑑定結果，事故發生地點、兩造之過失情節，認為詹男只須負擔60％之過失責任，依過失比例酌減40％後之損害額後，判決詹男賠償13萬878元，全案定讞。