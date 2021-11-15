行政院長蘇貞昌聽取營建署南工處長吳瑞安的簡報。（洪榮志攝）

內政部營建署台南都會區北外環快速道路工程路線圖。（洪榮志攝）

台南市第4條東西向快速主幹道的都會區北外環快速道路，全長4.8公里的第3期工程，即將在明年3月完工。行政院長蘇貞昌15日專程南下視察工程進度，當場要求內政部營建署第2期工程要盡快發包、不要拖延，細部設計中的第4期工程也要推進，希望能夠順利在2027年底完工通車，並指示規畫台61線南延。

營建署南區工程處處長吳瑞安簡報指出，營建署為紓解南科迅速發展帶來的車潮及交通壅塞問題，補助台南都會區北外環快速道路新建工程，全長13.6公里，有9處上下匝道，工程費181.73億元，共分4期計畫開闢，由東向西依序為第1期、第3期、第2期、第4期；其中，第1期工程已完工通車，第3期預計明年3月完工通車。

吳瑞安表示，北外環快全線完工後，將形成橫跨新化區、新市區、永康區、安南區、北區及安平區等區域的新運輸廊道，不僅從台17線觀海橋到南科新港社大道的行車時間，可從現行的40分鐘縮短為15分鐘，還能大幅減輕國道8號、台1線及台19線等要道的交通負荷。

蘇貞昌聽取簡報後，期許台南北外環快全線通車後，除改善南科聯外交通瓶頸，也應建構完整的生活機能，帶動鄰近周邊社區經濟發展、增加就業機會等效益，形成結合產業、生活、生態的永續發展的環境，蓬勃大台南地區的都市發展。

另外，蘇貞昌還認為，台61線應該往南延伸至四草大橋，甚至直抵高雄茄萣，讓大台南的交通更為便利。

台南市副市長趙卿惠也說，北外環快完成後，讓原有的台南3橫3縱增加1條橫向的快速道路，相信未來這條路線將是台南市交通量最大的快速道路；更感謝的是，蘇院長承諾台61線將利用台江大道、四草大道規畫高架延伸至四草大橋，以銜接跨港大橋到永華路市中心。至於台86線延伸至台3線的高雄內門，將使台南市東西向高快速道路更為完整，也有賴中央全力支持。