警方查扣犯案車輛。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄日前出現「球棒私刑團」，警方調查與虛擬貨幣泰達幣買賣有關，遭球棒教訓的2名男子被痛毆在地，影片流出後警方追查幕後原因和涉案人員，帶回9人了解，一共7人涉案。據警方了解，被打的蘇及趙男是泰達幣仲介商，媒合2名幣商交易，但事後一名楊姓幣商付了錢卻與他預期收到的泰達幣有落差，打電話又找不到蘇及趙，才憤而找人到高雄討回這筆錢。

這起衝突發生在9日，一群人衝到高雄攔下蘇姓男子，甚至還拍下影片，大批人圍在已經痛倒在地的蘇男旁，他的眼睛被口罩蒙住，渾身是傷躺地不起，躺在地板上苦苦哀求，甚至大喊：「大哥抱歉！」，隔天一名趙姓男子被抓到後，同樣也是被一陣毒打伺候，甚至還被電擊棒攻擊，最後找人將260萬元現金送達，這群人拿錢走人。

事發後，被毆的2人卻都沒有報警，警方展開偵查，找到被打傷的蘇、趙兩人，對於衝突原因他們卻僅說是「私事」。警方掌握6台涉案車輛後，19日晚間循線帶回9人了解，偵辦後是7人涉案。包含從台中逮到的楊姓幣商、以及撂人來討錢的許姓男子、以及分散在台南、高雄的徐、方、陳、呂、林5名涉案人，林與徐承認有動手。

而衝突原因據警方了解，38歲的蘇姓與34歲的趙姓2名男子是泰達幣仲介商，從網路得知28歲的楊姓幣商要買泰達幣，因此媒合綽號「太陽」幣商進行交易，談妥後趙跟蘇男就到台中，楊姓幣商也付了260萬，但事後楊認為他所付的錢與所拿到的泰達幣有落差，打電話連繫蘇及趙男卻都連絡不到人，因此越想越氣才請許男撂人去拿回這筆錢。最後7人詢後依涉嫌刑法聚眾鬥歐、恐嚇、妨害自由等罪，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

警方強調，另外一段男子遭電擊影片，與該案無關，也非發生在高雄市。