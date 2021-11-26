國民黨副發言人楊植斗表示，民進黨補貼反公投看板，從原本的2萬5千元加碼成5萬元，大撒幣也確實讓反方民調有起色，甚至連民進黨的新人都財力雄厚，這點讓他非常擔心。因此他今日（26）下午3點將自組「人肉看板」，在民進黨看板下街講，用身軀的體力與熱情對抗民進黨。對此，有網友驚呼這個方法「真的太猛了」。

楊植斗25日在臉書發文表示，民進黨補貼反公投看板，從原本的2萬5千元加碼成5萬元，而這樣子大撒幣也的確讓反方的民調有起色，讓他非常的擔心。為了與民進黨的大怪獸抗衡他和田方倫將自組人肉看板，在民進黨議員的看板下街講；雖然沒有錢，但他們有體力和熱血，就是要用「人肉戰術」和民進黨拚了。

楊植斗指出，民進黨就連新人都好有錢，要參選大安文山區議員的陳唐博是立委何志偉的人馬，25日在交通頻繁的國三甲下木柵掛出一面超大看板。雖然何志偉接下台北市議員羅智強的公投辯論。讓他很佩服其風度和勇氣，但也忍不住質疑，「花了那麼多錢，就為了餵萊豬給人民吃？」楊強調，今日下午3點，他將到陳唐博的看板前架起人肉看板，向路過的行人與騎士宣講。

此文截至新聞出稿時間已獲超過2200個讚、超過120則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「真的太猛了」、「想不到還有這招」、「戰鬥藍真的有戰力」、「加油！我們沒錢，但肯定站在民意這一邊」、「這個方法真的太好了」、「很令人感動……有你們真好！」「民進黨已經忘記以前與人民站在一起的感覺了，現在財大氣粗，與百姓距離遙遠」。