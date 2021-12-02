國民黨副祕書長、台北市議員羅智強今天舉行「百萬網紅不是夢」新書發表會，黨主席朱立倫出席力挺。羅智強送給朱立倫一把台灣版的「雷神槌子」，勉勵朱在國民黨內當「做工的人」，團結國民黨，打造更強的制衡團隊，並當「台灣雷公」，降天雷把「公投叛徒」民進黨給打醒。隨後，朱立倫拿起鎚子做出雷公轟雷的動作，場面熱鬧逗趣。

「百萬網紅不是夢」新書講述羅智強在2016年大選國民黨慘敗，當時他預見在野黨會衰弱，必須建立話語平台，書中談的是如何打造自媒體平台。羅智強說，一開始希望建構有100萬名粉絲傳播的媒介，現在目標達成後，他要把目標變成200萬。

朱立倫表示，在5、6年前，大家可能覺得百萬網紅是不可能的事，但羅智強做到了，值得所有優秀國民黨從政同志學習；他也現場宣布要選購100本，送給有戰鬥力的朋友，持續擴大，透過這本書給大家鼓勵。

朱立倫說，雖然他的臉書粉絲數量已逾100萬人，但他還是要向羅智強學習，他強調，現在的執政黨已成怪獸，掌控所有資源，而且很多媒體都是民進黨背後的黑手，讓人民聲音沒有出來，在野力量必須要有自媒體與網路聲音出來。

談到國民黨官方臉書頁的影響力不夠大，羅智強說，目前國民黨的臉書粉絲有56萬，曾經一度是政黨臉書粉絲最多的，其前身是「台灣加油讚」，在2012年大選時，輔助前總統馬英九的次粉專；粉專經營需要用事件引導跟行銷繼續成長，他會再跟文傳會主委凌濤商量，希望國民黨臉書可以扮演更多的角色。