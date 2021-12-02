蘇偉碩對決台大教授姜至剛！ 反萊豬公投正反交鋒

中央選舉委員會今(2日)舉辦第4場次全國性公民投票案意見發表會，首先由第18案「反萊豬」於上午10點30分至11點30分登場，正方代表人為醫師蘇偉碩，反方代表人為台灣大學醫學院毒理學研究所教授、醫師姜至剛。至於為何要投下同意票，蘇偉碩今在會中表示，「我們吃的東西是要等到吃出問題、有人生病、有人死亡，才把它下架嗎？」

蘇偉碩在第二輪發言時表示，我要告訴大家一件事，我們必須用公投決定，我們吃的東西是要等到吃出問題、有人生病、有人死亡，才把它下架嗎？還是我們應該用更嚴謹方式，驗證完整安全性，真正安全，再放到食物也不晚。

蘇偉碩指出，但政府已做了決定不可能改變，若我們不願意讓自己當白老鼠、讓小孩當白老鼠，唯一辦法只有投下同意一票，先讓政府已公布的行政命令失去效力，讓我們科學家把萊劑安全性再次根據最新的科學研究，百分之百確定安全才能吃，才是新時代食品安全標準。