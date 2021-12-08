潘忠政、李德維昨清晨突襲中油三接施工處，發現鋼構混凝土包覆藻礁。（林為洲辦公室提供）

國民黨立委李德維、藻礁公投領銜人潘忠政，昨勘查大潭藻礁中油三接棧橋施工現場，直擊橋墩旁混凝土覆蓋藻礁、臨時棧橋鐵架直接插入藻礁，今與反萊豬公投領銜人林為洲與民眾黨立委蔡壁如齊聲怒控，蔡政府睜眼說瞎話，是民進黨的一場騙局。

林為洲表示，經濟部次長曾文生卻於12月1日衛環委員會考察時，坦言棧橋落墩的部分確實影響到總面積萬分之四的藻礁，第一時間還被蘇貞昌駁斥為假消息，直到12月6日，經濟部長王美花在立法院備詢時，都還在為蔡政府歌功頌德。

他痛批，民進黨一直故意誤導民眾，將執政無能怪罪到反萊豬公投上，又將珍愛藻礁公投打成缺電元兇，把穩定供電作為破壞藻礁的藉口，蘇內閣說謊成性，只剩謊言洗腦、恐嚇人民等奧步，「蘇貞昌衝衝衝」口號應該改成「說謊昌騙騙騙」。

李德維表示，他昨考察發現三接棧橋的橋墩鋼樑就筆直地插在藻礁上，雖經濟部第三接收站專網，針對大潭藻礁G1跟G2區有24小時的直播，但事實上鏡頭只要轉換方位，就能看到生態被破壞狀況，蘇貞昌竟敢辯駁三接傷害藻礁是假新聞，蘇貞昌才是真正的造謠說謊者，令人不齒。

蔡壁如質疑，執政黨現在鋪天蓋地都在宣傳三接沒有蓋在藻礁上，事實上，不只潮間帶已經破壞0.58公頃、棧橋破壞0.4公頃、港區也破壞藻礁，質疑為何蘇貞昌可以睜眼說瞎話到這種地步？為了面子死的都可以說成活的嗎？

潘忠政強調，整個行政系統為了錯誤政策一再說謊、圓謊，做了「說謊沒關係，敢拗就會贏」的錯誤示範，對社會的負向影響難以估計，要期待執政黨認錯道歉很難，1218藻礁公投投同意票，才是讓他們徹底謙虛改變的良藥。