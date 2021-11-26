雲林縣政府為減少人口持續外流、並讓長者在地活躍老化，積極打造健康、高齡友善城市，今年參加衛福部「110年台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選」，獲得「創新獎」、「韌性與創新獎」共5大獎項，成績為非6都第1、全國第2，26日縣長張麗善率隊北上接受衛福部表揚。

雲林縣政府去年參加「109年台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選」，獲得3大獎項創下縣史最佳成績，今年更上一層樓，拿下高齡友善城市獎類「創新獎」、「活躍獎」，以及健康城市類「韌性與創新獎」、「健康平等獎」、「城市夥伴獎」共5大獎項。

張麗善表示，韌性與創新獎內容為「數位縣民轉型新生活，雲林扭幣上場」，以APP推廣高齡數位課程，提升長者數位操作能力；「守護安全，智慧創傷救援方案」，由縣消防局以到院前緊急救護中創傷救援的角度，打造卓越健康城市。

健康平等獎「以抱治暴，與您同行雲過天晴」，預防家暴的發生及降低再犯率。城市夥伴獎「高齡友善新時代，城市夥伴來防災」，推動全縣20鄉鎮市成立水患自主防災社區。

創新獎「營養e把罩，銀齡吃百二，連結學習ING」，與企業合作執行「銀躍雲林健康e把罩計畫」，建置全國首創系統。活躍獎「志工城市，活耀斗六」，由斗六市公所積極推動地方社區發展自我特色，吸引更多長輩參與。

張麗善強調，目前台灣社會已進入高齡化形態，雲林人口老化情況為全台第2，並有逐年增加趨勢，必須及早準備因應，因此縣政府要善用更多資源、提出更多創新政策，才能打造雲林成為幸福宜居的健康、高齡友善城市。