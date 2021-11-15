雖然全球正面臨近年來最嚴重的通膨，但在企業財報的帶動下，美國科技股再度創下新高，連帶也讓亞洲主要的科技供應鏈在上週再度吸引外資淨流入。摩根資產管理表示，各國開放邊境正在啟動，當前油價與利率水準也遠不到惡性通膨的水準，所以亞洲股市仍可享受後續的輪動行情，短線看好東南亞股市的反彈機會。

根據統計，上週外資在東北亞股市中雖然小幅賣超了大陸股市4.21億美元，但對台灣與南韓股市卻是分別買超10.83億美元與4.53億美元，其中外資對台股的淨流入金額在上週高居亞股之冠，連帶也讓台股大盤指數在上漲1.28％，領先其他亞股。

在東南亞股市部分，雖然外資在上週對印尼股市賣超0.24億美元，暫時中止了當地股市連續數週的資金淨流入，但泰國、馬來西亞與菲律賓三地股市在上週卻分別吸引1.04億美元、0.44億美元與0.23億美元的外資買超。此外，雖然上週越南股市遭外資賣超0.55億美元，但當地股市卻上漲1.16％，使得越南股市全年仍以33.47％的漲幅遙遙領先其他亞洲股市。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，近日全球的通膨狀態仍處在高位，不僅大陸PPI指數創下26年以來的新高，美國10月份的CPI指數也來到6.2％，同樣創下近30年最高的紀錄，顯示供應鏈瓶頸與國際商品價格的上漲，已讓不少企業選擇透過漲價來轉嫁成本上揚。不過觀察當前全球的利率水準，離所謂的惡性通膨仍相當遙遠，而且，在疫苗施打日益普及的情況下，各國目前正商討逐步開放邊境，這也讓全球經濟維持擴張的格局，有利於風險性資產日後的表現。

林雅慧說，市場對明年企業獲利的預期依然樂觀，但由於基期墊高，因此幅度並不會優於今年；再加上通膨當前仍在高原期，所以市場未來最大的變數，就是各國央行的升息時程會不會提前。在這情況下，建議投資人對風險性資產要採取分散配置的策略，而亞洲股市還是可以受惠於類股輪動的復甦行情，除了東南亞股市的反彈機會之外，大陸股市出現的價值面優勢也不可被忽略。

摩根亞洲增長型產品經理張致寧表示，東協地區的疫苗施打普及率已日漸提高，相關國家也都在商討邊境開放措施，再搭配國際商品價格的上漲有利於東協股市並帶動當地消費，因此短線看好東協股市的輪動機會。

另外，大陸經濟近期在部分領域維持強勁增長，例如十月份的出口增速高達27.1％優於市場預期、而內需指標的雙十一消費金額，無論是阿里巴巴或是京東，其總交易額都再創歷史紀錄；但是當地電力缺口、房市緊縮與清零防疫等政策仍衝擊經濟復甦速度。近期，由於大陸的PPI已升至13.5％創下26年新高，因此官方也宣布將針對中、小企業進一步減稅，市場預期政策面未來仍有陸續出台的空間。

張致寧指出，大陸六中全會已在上週落幕，根據歷史經驗，過往各屆全代表會後陸股的表現皆為正向，加上中美領導人線上峰會將在本週接力登場，在雙邊關係改善預期下，相關中國指數多呈現反彈格局。目前MSCI中國指數較美國S&P 500指數約折價30％以上，且明年的企業獲利展望也較美股強勁，反而浮現了明顯的價值優勢。