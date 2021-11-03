楊鎮浯縣長走訪鄉鎮大型接種站，實地了解執行進度和鄉親需求。（李金生攝）

金門縣衛生局再次蟬聯全國衛生保健109年度業務考評優等獎及7項績優獎。（金門縣衛生局提供）

金門縣再獲全國衛生保健業務優等獎，衛福部國民健康署長吳昭軍頒獎表揚。（金門縣衛生局提供）

全縣僅有1座醫院的金門，以嚴密的公共衛生保健彌補醫療量能不足的缺口，縣衛生局再次蟬聯全國衛生保健109年度業務考評優等獎及7項績優獎，展現小而美的優質工作成果。

金門縣在今年全國衛生保健再次獲得衛福部109年度考評優等獎，另獲婦幼健康促進第1名、BC型肝炎擴大篩檢服務典範第1名、戒菸服務第1名、均衡飲食推動第2名、四癌陽性追蹤第2名、HPV疫苗接種率績優及長者衰弱評估服務績優。縣府特派縣衛生局副局長李金治及健康促進科長樊淑馨等代表赴台領獎。

醫療衛生一直是縣府的施政重點，楊鎮浯縣長在縣務會務中，不斷強調「長幼關懷、幸福照護」是縣政的重中之重，上任以來在廣設幼托中心和強化社區關懷據點服務，均取得可觀的成果，面對席捲全球的新冠疫情，更在進一步優化公衛系統下，確保金門成為全台唯一零確診的淨土，讓鄉親的健康獲得更大保障。

其中，在鄉親關注的婦幼健康照護方面，新生兒出院前聽力篩檢和追蹤率均達100％，並強化幼兒園口腔齲齒篩檢及塗氟、視力篩檢服務，篩檢及追蹤率均達97％。另在實施住院期間純母乳哺餵獎勵活動及提供產後婦幼照護到宅服務，也獲得普遍好評。

因應老年人口激增，高齡社會的到來，縣府也進一步健全失能或失智長者照顧體系，並積極強化社區初級預防功能，降低長者衰弱風險，另成立「社區營養推廣中心」，由營養師提供社區長者營養風險篩檢、個別及團體飲食衛教服務，並定期輔導32個長者共餐據點，透過高齡友善飲食服務，建立活躍老化社區與社會。