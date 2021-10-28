台大校長管中閔宣布不再續任遴選，北市議員秦慧珠28日質詢，鼓勵台北市長柯文哲參加台大校長遴選，柯脫口笑答，「我會考慮看看，很好笑，沒想過！」

秦慧珠表示，她鼓勵柯應徵一個很好的職位，就是台大校長，台大校長2023年1越7日任期要到，柯知名度高、募款容易，行政經驗豐富，可管台大，柯有很多立委，蔡英文總統想必不敢卡柯，是否參加遴選？

柯笑說，會考慮看看，很好笑，沒想過，當初自己當台北市長是被逼得，現在則還好。

秦慧珠還轟，北市在新冠疫情死亡率，是全世界最高，台北市民的命不是命，全世界認證北市醫療最爛，全國死亡率5.18％，北市6.03％，美國材1.6％，全世界2％，北市醫療水準治不了新冠，死亡率最高，台北市民的命不值錢，柯要不要道歉？

柯答，這要學術研究，美國之前剛爆發時的死亡率也是到5、6％，剛開始都會衝高，北市現在比較不會了。