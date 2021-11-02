東海大學今年創校66周年，原本校方預定舉辦校慶運動大會，卻因疫情被迫停辦，決定改以健走方式進行，而為增加活動趣味性，校方還特別出動APP紀錄健走累計里程數，並配合校園闖關遊戲，藉以鼓勵師生走出戶外、吸收芬多精。

健走活動2日由校長王茂駿帶領，校友總會長李基正、校友總會秘書長劉美華等人響應下熱鬧啟動。王茂駿指出，校慶運動會因疫情改為健走，讓教職員可不受時間限制、彈性參與，並透過APP紀錄掌握每名參加者健走的路徑，再計算出走最遠的前100名男、女性參加者，可獲贈校慶紀念衣。

健走活動從2日展開、持續計算到3日中午，為讓健走變得更有趣，校方特別設置闖關，參加者必須在東海湖、圖書館、路思義教堂3處指定地點完成自拍照，東海大學體育室主任張敬堂說，這3處地點具有東海意象的代表性，也是學生熟悉地點，盼透過活動讓大家更認識校園。

此外，參加者也可參與學生會安排的互動遊戲，提升同儕間的團結力，也培養健走健身習慣。就讀外文系一年級的林姓學生說，受疫情影響，進入大學後無法好好認識校園，現在趁著健走活動，與同學相約參加，不只增進彼此情感，也對校園更熟悉。