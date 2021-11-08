【愛傳媒羅文嘉專欄】羅小弟進入小學前，我安排了第一次父子旅行（七天的旅行，只有父子兩人）。即使事隔多年，羅小弟總是念念不忘，現在即將小學畢業，趁著這次南下機器人比賽，父子兩人再啟第二次父子旅行。

分享計劃行程如下：

第一天：一早高鐵南下左營，再搭車往屏東，一天的賽事。（結果出師不利，父子睡過頭，錯過高鐵，差點連比賽都來不及參加，沿途羅小弟不停碎念，我只有默默吞下。但等他第一天比賽也出槌落馬，換我連夜碎念，他只得把被子矇住，假裝睡著。）

第二天：比賽到中午，搭火車到潮州，參加社區漂漂河戲水，再騎單車在五溝水小晃，傍晚到蕭家古厝，晚上參加說故事劇場。

第三天：參加掌中戲活動，騎單車到萬金天主堂。午餐後直上三地門德門部落，預計父子倆在山上沉思反省兩天兩夜。

第四天：走德文山步道，再到對面霧台部落。讓大自然洗滌塵間煩惱。

第五天：下山，搭火車到枋寮。海邊小鎮的漫步，父子倆可以看看海、談談心事，各自懺悔。（在羅媽媽還沒加入後續行程前）。

第六天：藍皮火車，南迴鐵路之旅。慢一點的旅行，共軍飛機擾台，有時就是從台灣西南空域繞到東岸。我們可以仔細端詳南台灣海岸之美，告訴孩子，這是我們的國土。夜宿金崙部落。

第七天：跟從恆春而來的車隊會合，但這次我們只當龜孫子，從台東開始騎，預計經鹿野、關山、到池上。不知今年沿途稻田秋收否？預計此晚可以大吃一頓，再泡個溫泉，夜裡仰望星空。

第八天：暫別車隊，親子三人上玉里赤柯山。打電話訂山上民宿時，女主人很貼心說：現在沒有金針花喔。我說：我沒有要看金針花，因為彼時人比花多，我想安靜。她說：安靜，這時候最安靜。

第九天：繼續赤科山上漫遊。今年四月來時，就暗下決心，一定要帶家人來，淡季人少的赤科山風情，才是我要的。下山後騎單車，沿池上到關山，夜宿小鎮。（帶他們看電光部落）。

第十天：旅程最後一天，一早從關山騎到鹿野，繞進鹿野高台、龍田社區，重遊鳳梨田與茶園，最後騎回台東，搭火車回台北。

這次旅行，交通工具有單車、火車、汽車、健行，只差沒有船。有父子獨處，有一家三口（缺羅小姐），有車隊車友，只是時間仍太短。

據說，過了今天，氣溫下降、雨水將至。人生，本來就有風有雨。

作者為民進黨前秘書長

照片來源：作者臉書截圖。

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