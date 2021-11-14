電影《高山上的熱氣球》1990年與李安劇作《推手》、《囍宴》同獲優良劇本獎，在三十多年後終於完成電影，順利上映。該片13日在金馬影展信義威秀影廳進行QA首映場，資深演員喜翔、本屆金馬最佳女配角遺珠之楊貴媚、南臺灣歌仔戲名伶陳米雪、國民大叔王自強、金馬獎最佳女配角張詩盈、台北電影節新人陸夏、《蚵豐村》的陳莘太及《父後七日》的陳泰樺等人皆出席。

《高山上的熱氣球》劇組影人齊聚13日金馬影展QA首映場。（飛爾創意提供）

同為編劇和導演的柯淑卿表示，一個放了三十多年的劇本重見天日，並有幸入圍本屆金馬獎「最佳原著劇本。三十年前台灣歌壇膾炙人口的流行歌曲在片中穿插，本片監製、NCC前主委詹婷怡表示：「本片乃獻給台灣觀眾溫暖的禮物，在這個全球疫情的厭世時期，讓大家進戲院重溫當年台灣錢淹腳目，黃金時代的人情溫暖與欣欣向榮。」

楊貴媚表示：「這部片以梨山來回首30年前的台灣，是個很不錯的構想。」她也表示完全是衝著該片另一位監製《父後七日》王育麟導演而參加製作，「這幾年陸續談過幾次，這次終於因緣俱足，首次合作。」楊貴媚與資深演員喜翔在片中的對手戲為全片畫龍點睛、增添風采，交情甚好的兩人默契絕佳，映後現場觀眾也紛紛讚賞兩人演技。該片預計於明年初春正式上映。