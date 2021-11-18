21歲女星歐陽娜娜近年將工作重心移往大陸，近期她受邀上實境秀《奇遇人間角落》，節目上她和同年齡演出過《悲傷逆流成河》的女星任敏安排做了不少實境體驗，其中一幕眾人奮力升起熱氣球，歐陽娜娜突然落淚，自曝舅媽日前過世，她將她的名字寫在氣球上，希望她能看到，也透露姊姊妮妮平時不會說想她，但因舅媽過世也情緒潰堤思念妹妹。

歐陽娜娜先前與范冰冰的弟弟范丞丞傳出緋聞，還有網友指男方為娜娜刺青告白，引來范丞丞發聲明駁斥。歐陽娜娜2014年出道至今，在大陸工作星途一向十分順遂，被封為「95後新四小花旦」之一，先前更有報導指出，歐陽娜娜出道前4年就賺進5億台幣酬勞，最高紀錄還曾在半年間得到3億台幣收入。

歐陽娜娜在節目中透露舅媽過世。（圖／翻攝自秒拍）

而歐陽娜娜外型甜美，氣質清新，近年在大陸戲約和上節目邀約不斷，近期和高偉光合作民國奇幻愛情劇《如月》開鏡，歐陽娜娜為了拍戲工作方便入住新公寓，她在Vlog中分享住進新家點滴，更曬出開箱照和網友分享住新家收到的禮物，其中除了可見融燭燈、擴香石，她也大方分享新買的安全褲和內衣背心，強調因為不確定戲服顏色，所以選買淺色的最好。

歐陽娜娜直言姊姊平時不會說想念她。（圖／翻攝自秒拍）

近期，歐陽娜娜上實境秀《奇遇人間角落》片段曝光，節目中她聊到因為聲音不夠大聲，每次拍難過的戲都有些吃力，女星任敏則教她嘶吼台詞：「媽已經走十年了！」，讓歐陽娜娜笑場，直說要是這段變成預告可能會騙倒觀眾，後來兩人更被安排製作熱氣球，歐陽娜娜見氣球飛起時忍不住落淚，分享舅媽日前過世，她便把舅媽的名字跟想說的話寫在氣球上，希望她看見，她也說姊姊平時不會說想她，但因遭遇親人過世竟也分享了思念之情，讓歐陽娜娜再度淚崩。