澎恰恰去年承認因欠債2.4億宣布破產，一年過去目前仍有2.2億需要償還，近日他邀來「林董」林秉文幫忙安排工作，承諾絕對不會逃避，會努力賺錢還清債務。昨(17日)晚間澎恰恰開直播，自曝竟收到彰化地方檢察署的刑事傳票，原因案由不詳，之後他才知道是被債主提告，先前對方向銀行借100萬給他，但澎恰恰沒如期償還，對方才控告。

澎恰恰坦言自己稍早收到傳票時也百思不得其解，收到朋友訊息後才知道告他的是一對在彰化天后宮開小吃店賣蚵仔煎的夫婦，由於對方先前投資他，向銀行借了100萬給他，原本說好每個月還錢15萬，但半年過去澎恰恰沒允諾，又因疫情影響經濟，那對夫妻才會提告希望將錢拿回來。

澎恰恰目前約有2.2億需要償還。（圖／中時資料照片）

澎恰恰強調，收到傳票後自己已經儘速連絡上那對夫妻，並向對方解釋目前工作還款情形，他仍有大筆債務需要償還，但沒有想過要逃避，而傳票上的開庭時間是12月14日早上10點30分，他會準時出庭說明，澎恰恰也說到先前輕生的新聞只是朋友之間的聊天心裡話，不是真的想這麼做，「我不會做傻事，這樣無法解決問題」。

直播中，澎恰恰談到債務及被提告等事，數度臉色一沉，直言因這些事情心情不好，引來不少網友鼓勵他要加油，努力撐過困境。先前男星劉尚謙則證實，澎恰恰參與接廟儀式後，關公點頭願意給他3顆價值千萬的夜明珠還債，等疫情好轉會聯繫大陸有名的拍賣行來幫忙拍賣，希望「讓他好好重生」。

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