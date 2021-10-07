華視於1971年10月31日開台，今年喜迎50周年，特別以「精采50 繁華視界」為主題，在10月10日周日晚8點黃金時段播出《華視50週年台慶特別節目》第2集《長輩最愛的經典爆笑短劇》，由綜藝大哥澎恰恰擔任主持人，內容以華視「經典爆笑短劇」做為主題，邀請洪都拉斯、郭子乾、許效舜、董至成、舒子晨再現短劇經典角色。

經典角色郭掏、福州伯、董月花回到節目中，渾身解數比拚才藝，笑翻觀眾。郭掏可說是當時首例以政治人物為模仿對象，讓《龍虎綜藝王》收視長紅，郭掏的人氣也歷久不衰。

華視50週年特別節目邀洪都拉斯（左起）、郭子乾、董至成、澎恰恰、舒子晨以及許效舜同台。 （華視提供）

超夯綜藝節目《無敵星期六》中經典甘草人物福州伯，無厘頭的行事風格，深受觀眾喜愛；而《超級星期六》中的董月花，濃濃的客家腔，讓許多婆婆媽媽格外有感覺，成為當時家喻戶曉的角色，更獲得金鐘獎肯定。

董月花一登場，自認像台語天后謝金燕，要讓現場嗨起來，結果卻五音不全，宛如殺雞現場，就連舞群頭也不回的就離開了，郭掏還笑說董月花這身扮相很像萁媽（黃鐙輝岳母），還怕黃鐙輝等一下來錄影的時候會認錯人。

而天兵福州伯挑戰一人分飾兩角雌雄同體演唱《針線情》，卻走音不斷，還搞不清楚狀況亂入節目錄影，差點被工作人員帶離現場，令人擔心節目是否可以順利錄完。

另外洪都拉斯也模仿姜育恆深情演唱，卻被虧說剛剛現場吉他調音30分鐘，才藝表演卻沒派上用場，洪都拉斯反駁說：「重點是在歌聲，而且除了唱歌之外，我的演技也是很精湛。」自告奮勇想要表演告白戲碼當加分題，但轉頭看到告白對象是董月花，嚇得說：「真是看到不該看的東西！」

澎恰恰說：「看到這些經典角色你一句我一句，讓我感覺就像穿越時空回到以前演短劇一樣。」卻被郭掏反虧：「錄影時間都快到3點半了，你竟然還在這裡，真令人敬佩！」讓澎恰恰好氣又好笑地說：「今天是華視過生日，我的私事就先不提了。」華視台慶系列節目將在10月每周日晚間8點播出。