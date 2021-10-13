因應國內疫情持續緩和，台金線往來旅客爆量增加，以及新一波遊客人潮的來到，金門縣府適時協調航空公司加開班機、放大機型，自10／15起增加台金線空中交通運能。

觀光處說明，自10／15起，台北-金門航線：恢復每日早上7時5分台北起飛之早班機，10／22、24、29及31加開往返一架次，10／15至10／20每周一、五、日及10／21起每周一、四、五、六、日放大機型往返一架次；台中-金門航線：10／22、24、29、31加開往返一架次，11月起每日加開往返一架次；高雄-金門航線：10／22、24、29、31加開往返一架次。正確航班資訊仍以航空公司官網公告為主。

隨著國內疫情持續緩和，金馬澎3離島敲定自10／14起暫停機場到站快篩作業，面對後疫情時代預期旅遊人潮湧現，以及鄉親往返台金兩地的需求，縣府、縣議會對如何即時因應，均高度重視與關心。

縣府觀光處長丁健剛日前專程赴台北，與民航局和航空公司協調，除爭取10／15起恢復台北-金門早班機及11月份起台中-金門增開1架次往返班機外，今天再傳來好消息，10／15起往返台北、台中及高雄均有放大機型或加開班機，進一步擴大交通運能。

縣府表示，原緊急「專機」已完成階段性任務，但鄉親往來若有緊急就醫或奔喪等需求，仍可撥打縣府1999專線(外縣市或手機可撥0800-318823)，由專人服務。

縣府未來仍將視疫情發展，持續協調民航局及航空公司動態檢討台金運能，適時放大或增加班機，以因應疏運實際需求。