嘉義市社區大學自然農法班學員認識及學習「天貝」的製作方法。（廖素慧攝）

黃豆發酵製成的火龍果天貝奶昔。（廖素慧攝）

用黃豆發酵製成的胡椒鹽天貝。（廖素慧攝）

台灣已是高齡社會，健康老化的觀念促使養生風氣日盛，嘉義市社區大學自然農法班因5月間疫情嚴峻而停課，最近復課，教種農作物、保健養生法，學員不減反增為150多人，19日有學員傳授製作豆類食品，吃出健康滋味，響應熱烈。

嘉義市社區大學自然農法班老師胡安慶指出，開班已16年，原本為都市退休銀髮族開課，教種花種菜及園藝怡情養性，後來擴大延伸到種農作物、糧食及分享養生方法，變成一個樂活養生美食資訊交流平台，疫情發生以來，班員不減反增，目前有來自中南部及嘉義縣市的班員150多人。

自然農法班老師張山蔚表示，創班學員吳筱筑由於個人健康因素，而引用印尼傳統食品「天貝」，再加以研發豆類製品，天然發酵的作法可以廣泛運用於黃豆、鷹豆、紅豆、黑豆等豆類，因而此次該班特地與嘉義大學合辦關於天貝製作的研討會。

吳筱筑說，天貝（Tempeh）是印尼的傳統發酵食品，大多由黃豆製成，將黃豆浸泡發酵48小時，再脫膜、蒸熟、加入天貝菌，再第2次發酵48小時就能製成天貝，製程中保留黃豆富含的營養成分，發揮最大養生功效，近幾年歐美也關注到天貝的優質。

吳筱筑說，因為家族病史的關係，她從小體弱多病，長期睡眠品質不佳，嘗試過各種療法，後來因緣際會接觸自然醫學觀，調整飲食及心靈並進，身心逐漸有明顯改善，因而她很樂意分享自己的經驗，希望有助於也注重養生的同好能樂活。