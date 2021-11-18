藝人澎恰恰因長期借錢拍電影破產，欠下高達2.4億台幣債務，這段時間只能努力工作還債，目前已還了2000萬，17日晚間他開直播表示收到法院傳票，情緒明顯受到影響，然而卻有多位債主指控，澎恰恰避不見面還會傳輕生訊息，不滿他的態度。

澎恰恰開直播時曾提到顏姓債主夫妻，因為100萬欠款憤而提告，據《NOWnews》報導，顏姓債主坦言，當初是基於信任才向銀行借100萬給澎恰恰救急，原本雙方約定1個月還15萬，但半年來他們完全沒有收到，顏姓夫妻還有家庭要養，現在拿不到錢還要付利息，澎恰恰又不斷拖延，他們才會憤而提告。

顏姓夫妻還向澎恰恰要求支付精神賠償費，不僅如此，另外一名吳姓債主也控訴，他當初開空白支票給澎恰恰當抵押保證，澎恰恰自己卻填了200萬交給地下錢莊，還指出債主根本不只澎恰恰自述的52人，受夠了對方以忙碌為藉口避不見面，又會不時傳想要輕生的訊息。

吳姓債主忍不住痛罵，「他一騙再騙，一直延期，就是拖延戰術！」而澎恰恰方面，17日才開直播直接曬出和顏姓夫妻的對話，直言對方將財產全數投資給他，加上生意也受疫情影響，才會急著要他還錢，他也只能跟顏姓夫妻解釋，自己的債務實在太龐大，但他沒有要逃避的想法。

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