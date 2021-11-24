關韶文、焦凡凡日前在高雄舉辦簽唱會。（關韶文經紀人提供）

關韶文、焦凡凡日前舉辦簽唱會，婁峻碩低調現身人群中。（讀者提供）

關韶文、焦凡凡日前到高雄舉辦人生首場簽唱會，現場百張號碼牌一小時內全發完，更吸引了北、中、南各地超過上百位歌迷前來支持，兩人在台上接連獻唱招牌曲〈一加一大於二〉、〈關關燈〉及〈拜託拜託給我一口〉讓台下歌迷跟著引吭高歌大合唱宛如大型KTV ，讓人生第一次辦簽唱會的關韶文及焦凡凡都感動到熱淚盈眶。

這場簽唱會因為疫情延至近期舉辦，中間歷經負責場地的單位人事更動及關韶文臨時生病住院等各種狀況下，讓關韶文一度以為簽唱會計畫要胎死腹中，他表示：「超級感謝高雄左營新光三越大力支持，不但出錢、花時間、出人力，還為我們印帆布、印海報、印明信片，真的很感動！」當天不僅現場塞爆，更有不少父母陪著兒女一起來追星，讓關韶文感動到又紅眼眶。

焦凡凡的男友婁峻碩也隱身在台下為女友加油，讓焦凡凡事後得知後感動直呼：「超驚訝！」原來婁峻碩本來說不會到現場，後來瞞著焦凡凡南下，遠遠地在人群中跟著粉絲大合唱，還用手機拍攝記錄她在台上唱歌的一舉一動，實質的溫暖舉動讓焦凡凡在事後得知後驚訝又感動，她笑說：「我原本以為他沒有在台下，是在大合照的時候眼尖的工作人員在PO照片時才把他的身影圈出來，我才大笑說『原來你有來！』」有趣的是，婁峻碩還不忘回家後跟焦凡凡說哪個地方要改進，讓焦凡凡笑說：「他能夠現場從頭到尾看著我唱歌，就已經很感動了！」

值得一提的是，這場簽唱會是關韶文在大病初癒後首次的個人公開活動，前陣子因為生病住院他幕前每個月固定回診、吃藥外，也稍稍減少自己的工作量，讓自己早睡早起不要太累，讓身體保持在最好的狀況，他表示：「醫生囑咐我不要喝酒、不要喝咖啡、不要熬夜，這個『三不』讓我謹記在心！」不過牡羊座工作狂的關韶文打算在下個月發行他第一本書，還將在農曆年前發行應景過年歌曲，他笑說：「我就是一個停不下來的個性！希望大家到時候新作品大家能多多支持！」