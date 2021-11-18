身兼作家與演員的歐陽靖，在台灣跟母親譚艾珍相依為命扶養兒子，日前得知有對夫妻結婚十年終於順利得子，但新手媽媽疑似產後憂鬱，將兩個月大的兒子親手悶死，讓她坦承剛生下孩子時，曾有過想把捧在手中的寶寶往下摔的念頭，強調產後憂鬱真的很可怕。

歐陽靖回憶起去年離開月子中心後，有過孤立無援的狀態，母親譚艾珍上台北工作，自己在人生地不熟的台南育嬰，加上當時與日籍先生斷了聯繫，沒有親戚、媽媽群組，甚至是能求助的對象時，每天處於睡眠不足與情緒緊繃的狀態，尤其晚上跟孩子獨處時，除了都在默默哭泣，更有過想把手上的寶寶，往下摔的念頭，這才意識到產後憂鬱的可怕，直到找到保母後，才逐漸有喘息空間，在認識新環境和朋友後，產後憂鬱狀況才緩解。

歐陽靖表示剛生產完的女性，多數不喜歡被打擾，但不表示不需要被關心，身為親友要適時讓新手媽媽知道能擔任傾聽與協助角色，新手媽媽也得給自己喘息機會，適時求助親友，不要將過度壓力攬在自己身上，強調放輕鬆絕對不是不負責的行為，要有心情開心的媽媽，才能有開心健康成長的寶寶。

歐陽靖返台待產時，因為疫情關係跟老公分隔兩地，產後老公不認同來台須隔離14天的政策，始終沒飛來探望母子倆，日前突PO文表示「懷孕前的所有照片檔案都消失了」，更感嘆「回不去了」，疑似默認婚姻亮起紅燈。

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