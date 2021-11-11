新冠肺炎疫情趨緩，目前施打涵蓋率已達七成，仍舊不能掉以輕心，許多人在施打疫苗後，都會在社群平台分享副作用，以電競實況起家，近年轉型當YouTuber的艾瑞絲（Aries），在施打第一劑疫苗後，原本還得意表示是生龍活虎的狀態，沒想到事隔14小時後，就產生驚人2大副作用，讓她改口：「我太囂張了」。

艾瑞絲昨（10日）在instagram發文透露終於打到疫苗，她表示之前申請兩次，明明四款疫苗都勾選，又看到年紀比自己小的健康之人都紛紛打完，但始終輪不到自己施打，不禁反問：「這順序的依據是？？？」就在一度以為自己是被遺忘的孤兒時，終於接種到第一劑AZ，除了感謝溫柔的醫護人員之外，還得意表示：「打完6小時還是生龍活虎」。

沒想到事隔14小時之後，艾瑞絲改口表示：「各位我太囂張了，經過14小時我還是發燒了，身體發冷，痛苦極了」，發燒到38度的她，直到吃了有退燒加止痛作用的普拿疼，以及喝下運動飲料和維他命C發泡錠後，身體才逐漸好轉，但也無奈表示：「疫苗副作用太不舒服，完全睡不著」。

艾瑞絲打完疫苗後出現2大副作用。（圖／aries_8248 IG）

對此，網友紛紛留言：「第二天副作用才開始」、「我打第二劑隔天遇到氣溫變化，立刻感冒狂流眼淚打噴嚏」、「打完會酸痛、會想睡，記得要多喝水」、「打疫苗產生保護力，一起戰勝病毒」、「多喝水休息過幾天就好了」。

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