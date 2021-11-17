台北市又傳疫苗接種亂象！北市衛生局指出，台北市某診所11月16日1位民眾原定接種流感疫苗，卻誤接種莫德納疫苗。北市衛生局已啟動民眾健康關懷，並通報衛生福利部疾病管制署，針對診所接種異常，衛生局已暫停該診所流感疫苗及COVID-19疫苗接種服務，至確認完成改善為止。

台北市衛生局說明，個案11月16日至診所原本要施打公費流感疫苗，施打前工作人員已口頭與對方確認疫苗種類，惟當時另1位民眾要施打莫德納疫苗，工作人員卻因拿錯疫苗，造成公費流感疫苗打成莫德納疫苗。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，已經收到北市衛生局通報，這位民眾本來要打流感疫苗，因為同時該診所也在打莫德納疫苗，但誤拿到新冠肺炎疫苗接種。

莊人祥表示，這位民眾，先前已經打了AZ疫苗，且經過9周了，台北市衛生局會針對該診所暫停接種，後續有預約的會安排到其他醫療院所。

這位民眾錯打意外變成「AZ混打莫德納」，莊人祥表示，安全上沒有問題，但也會提醒診所要三讀五對。